Motor Valley Fest | tutto quello che c' è da sapere

Benvenuti al Motor Valley Fest, l’appuntamento imperdibile dedicato alla passione per le automobili e l’innovazione dell’Emilia-Romagna. Il convegno inaugurale ha dato il via a un festival ricco di protagonisti del settore, affrontando le sfide future dell’auto e le ultime novità. Scopri gli eventi da non perdere e immergiti in un mondo di motori, tecnologia e tradizione che rende unica questa terra dei sogni su quattro ruote.

L’assessora regionale Frisoni: "Il Gp emblema della Motor valley. Imola nella storia del Mondiale" - L'Assessora regionale Roberta Frisoni sottolinea l'importanza del Gran Premio di Imola, un autentico simbolo della Motor Valley, per il turismo locale e regionale.

Dalle supercar in esposizione alle auto da provare su strada e in pista: dal 5 all’8 giugno 2025 Modena diventa la capitale italiana dell’auto. Il Motor Valley Fest è pronto a sorprendere con oltre 100 attività, test drive, talk, mostre d’arte e track day. Partecipa alla discussione

Al via questa mattina la 7^ edizione di Motor Valley Fest! ? Presenti anche alcuni team di Formula SAE, con i loro prototipi, che parteciperanno all'edizione 2025 di @FormulaSAEItaly (Varano de' Melegari, 10-14 settembre) ? #MVF25 #ANFIAsocial Partecipa alla discussione

NEW 2023 Dallara EXP IR8 Tribute - Eddie Cheever's Hommage - Walkaround at Modena Motor Valley Fest