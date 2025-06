MotoGP scatta il weekend di Aragon Marc Marquez vuole mette le cose in chiaro Pecco Bagnaia ci sei?

Il sipario si alza sul Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del MotoGP 2025, un weekend che promette emozioni ad alta tensione. Marc Marquez è determinato a mettere le cose in chiaro, mentre Pecco Bagnaia si prepara a rispondere presente. Sulla pista di MotorLand si scrive un nuovo capitolo della stagione: chi conquisterà la vetta? La battaglia è appena cominciata!

Si riparte! Nella giornata odierna, infatti, tornerĂ il scena il Motomondiale. Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, vedremo una tappa di estrema importanza per l’intero campionato. Marc Marquez, infatti, appare pronto per lanciare la sua fuga verso il titolo, il settimo nella classe regina, il nono complessivo. Si inizierĂ alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.00 scatteranno le pre-qualifiche che definiranno la top10 che domani eviterĂ la Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, scatta il weekend di Aragon. Marc Marquez vuole mette le cose in chiaro, Pecco Bagnaia ci sei?

In questa notizia si parla di: Motogp Aragon Marc Marquez

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

"Nelle cadute nel 95% dei casi è un errore del pilota. E' il mio punto debole, e devo porvi rimedio. Favorito ad Aragon? Una responsabilità , ma mi basta essere il leader." Poi scherza: "15 anni dalla… https://gpone.com/it/2025/06/05/motogp/marc-marquez-pen Partecipa alla discussione

Marc non ha reagito bene all'ultima trovata per 'vivacizzare' le conferenze stampa e ad Aragon non ha trattenuto il suo disappunto https://gpone.com/it/2025/06/05/motogp/dorna-fa-arrabbiare-marquez-questi-giochi-ci-fanno-solo-sembrare-stupidi.html?utm_so Partecipa alla discussione

MotoGP, scatta il weekend di Aragon. Marc Marquez vuole mette le cose in chiaro, Pecco Bagnaia ci sei? - Si riparte! Nella giornata odierna, infatti, tornerà il scena il Motomondiale. Siamo pronti per vivere l'attesissimo fine settimana del Gran Premio di ... oasport.it scrive

Marc Marquez prima del GP Aragon: "Gli errori sono il mio punto debole, ci sto lavorando" - Il pilota Ducati va a caccia della settima vittoria in carriera al Motorland: "Le sensazioni sono migliori rispetto a Silverstone, ma dobbiamo concentrarci sugli errori, ad oggi il mio punto debole", ... Segnala sport.sky.it

MotoGP Aragon 2025: orari, info e dove vederlo in tv e in streaming. Marquez gioca in casa, Bagnaia deve scuotersi - La MotoGp torna in Spagna, si corre il GP di Aragon 8° tappa del motomondiale: Marquez vuole allungare nel mondiale piloti, Bagnaia cerca di accendere la stagione ... sport.virgilio.it scrive

2021 Aragon GP | MotoGP™ Full Race