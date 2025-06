MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Aragon 2025 | Bagnaia in Q2 Marc Marquez svetta al comando

Le pre-qualifiche del GP di Aragon 2025 hanno acceso l'entusiasmo sul circuito di Motorland. Con Bagnaia brillante in Q2 e Marquez che domina con il miglior tempo di 1:46.397, la battaglia per la pole si fa infuocata. Chi salirà sul trono della griglia di partenza? Scopriamo i risultati e la classifica aggiornate, mentre i piloti si preparano a sfidarsi nelle decisive qualifiche di domani.

Si sono disputate le pre-qualifiche del GP di Aragon 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland. La sessione ha determinato i dieci piloti ammessi direttamente al Q2 di domani mattina, mentre gli altri centauri dovranno passare dal Q1 per meritarsi gli ultimi due posti a disposizione per il turno che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza. Marc Marquez ha firmato il miglior tempo in 1:46.397, precedendo di 0.204 il fratello Alex Marquez. Lo spagnolo della Ducati ufficiale precede l’iberico della Ducati Gresini, seguiti da altri padroni di casa come Maverick Vinales (Red Bull KTM), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (Red Bull KTM). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Aragon 2025: Bagnaia in Q2, Marc Marquez svetta al comando

