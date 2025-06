MotoGP risultati e classifica FP1 GP Aragon 2025 | Marc Marquez domina Francesco Bagnaia arranca ai margini della top-10

Marc Marquez si è presentato nel ruolo di grande favorito. Il campione spagnolo ha dimostrato immediatamente il suo strapotere, dominando la prima sessione di prove libere al GP di Aragon 2025 e lasciando Francesco Bagnaia in difficoltà, ai margini della top 10. Con un occhio alle pre-qualifiche, i piloti si preparano a scrivere il loro destino in questa emozionante tappa del Mondiale.

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tecnico circuito iberico, piloti e team hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e testare i mezzi in vista delle pre-qualifiche che definiranno il quadro dei qualificati alla Q1 e alla Q2, già un momento importante del fine-settimana. Marc Marquez si è presentato nel ruolo di grande favorito. Il leader del campionato ha sempre avuto con il layout iberico un feeling particolare. Avere a disposizione una moto ufficiale come la Ducati si pensava potesse dargli quel qualcosa in più che potesse permettergli di fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it