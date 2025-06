MotoGP oggi in tv GP Aragon 2025 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 6 giugno, il circuito di Aragon accende i motori con la prima giornata di prove libere del GP di Spagna 2025. Le squadre si preparano a perfezionare le loro moto in vista delle qualifiche e della Sprint Race, mentre i tifosi seguono con trepidazione l’azione su TV8 e Sky. Preparati a vivere ogni emozione di questa attesa tappa del Motomondiale: il weekend promette spettacolo e suspense fino all’ultima curva.

Oggi, venerdì 6 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Aragon, ottavo round del Motomondiale 2025. Sul tecnico circuito spagnolo, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP riprende la corsa iridata con Marc Marquez a recitare il ruolo del leader. Il fuoriclasse di Cervera è intenzionato ad aumentare il suo margine di vantaggio nei confronti della concorrenza, forte del feeling di una pista che in passato l’ha visto spesso e volentieri protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

In questa notizia si parla di: Motogp Aragon Prove Libere

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

Gli appuntamenti di domani ad Aragon: 09:00 - 09:35 Prove Libere 1 Moto 3 09:50 - 10:30 Prove Libere 1 Moto 2 10:45 - 11:30 Prove Libere 1 MotoGP 13:15 - 13:50 Pre Qualifiche Moto 3 14:05 - 14:45 Pre Qualifiche Moto 2 15:00 - 16:00 Pre Qualifiche MotoG Partecipa alla discussione

Torna lo spettacolo della MotoGP: è la settimana dell' #AragonGP Tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in streaming su NOW #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AragonGP Partecipa alla discussione

MotoGP, orari prove libere GP Aragon 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky - Nella giornata di domani scatterà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Su uno dei ... Come scrive oasport.it

LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra i fratelli Marquez, Bagnaia spera in una scintilla - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Lo riporta oasport.it

MotoGP, orari e dove vedere il GP Aragon in Spagna - La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da vivere nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 giugno. Dopo Silverstone si torna ai tradizionali orari europei: ... Si legge su sport.sky.it

LIVE SPRINT MotoGP ARAGON 2025 ?MotorLand Aragón Spain 2025#AragonGP MotoGP™?25