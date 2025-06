MotoGP oggi in tv GP Aragon 2025 | orari prove libere 6 giugno streaming programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 6 giugno, si apre il sipario sul GP di Aragon 2025, ottavo round del Motomondiale. Le prove libere trasformeranno il circuito spagnolo in un palcoscenico di adrenalina, con le squadre impegnate a perfezionare ogni dettaglio prima di qualifiche e gara. Segui in diretta le sessioni alle 10:45 e alle 15:00 su TV8 e Sky, per vivere ogni emozione di questa appassionante tappa. La MotoGP riprende a pieno ritmo!

Oggi, venerdì 6 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Aragon, ottavo round del Motomondiale 2025. Sul tecnico circuito spagnolo, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00 In MotoGP riprende la corsa iridata con Marc Marquez a recitare il ruolo del leader. Il fuoriclasse di Cervera è intenzionato ad aumentare il suo margine di vantaggio nei confronti della concorrenza, forte del feeling di una pista che in passato l’ha visto spesso e volentieri protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari prove libere 6 giugno, streaming, programma TV8 e Sky

