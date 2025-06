MotoGP Marc Marquez parte alla grande | è il più veloce nelle libere ad Aragon

Marc Marquez esplode nelle libere ad Aragon, confermando il suo talento e la sua predilezione per il Motorland. Lo spagnolo si dimostra il più veloce, lasciando il segno in uno dei circuiti che ama di più. Alle sue spalle, il fratello Alex e Bezzecchi si contendono il podio, mentre Bagnaia chiude al decimo posto. La classifica promette battaglie emozionanti, con Ducati che, sorprendentemente, non domina ancora la scena.

Il Motorland si conferma uno dei circuiti favoriti dello spagnolo. Alle sue spalle il fratello Alex e Bezzecchi. Decimo Bagnaia. In top 10 Ducati non fa da padrona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, Marc Marquez parte alla grande: è il più veloce nelle libere ad Aragon

