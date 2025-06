motogp marc marquez fa il vuoto in fp1 ad aragon bezzecchi 3 bagnaia insegue

Marc Marquez rompe gli schemi nel primo turno di prove libere ad Aragon, dominando con un sorpasso che lascia tutti senza fiato. Con un tempo di 1’46”974, il campione catalano si presenta come il grande favorito per il weekend, mentre Bezzecchi e Bagnaia cercano di tenere il passo. Un inizio di gara promettente che fa sognare i tifosi: questa volta, Marc sembra deciso a fare ancora la storia.

Marc Marquez non perde tempo e comincia il weekend di gara con una prova di forza impressionante nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno catalano si è avvicinato al limite molto prima degli altri, confermando il suo feeling speciale con il MotorLand di Alcañiz. L’otto volte campione iridato ha firmato il miglior tempo in 1’46?974, abbattendo già in FP1 il muro dell’1:47 e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza grazie ad un passo devastante. Il leader del campionato, grande favorito della vigilia e dominatore della passata edizione del GP aragonese, ha preceduto il fratello minore di quasi un secondo dimostrandosi ancora una volta il punto di riferimento su questo tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it