motogp l agonia continua per bagnaia nessuna svolta nel venerdì di aragon

Cambiano le piste e gli assetti, ma la sostanza non cambia. Il solito venerdì per Francesco Bagnaia, in questo modo lo si potrebbe definire il day-1 di Aragon (Spagna) per Pecco. Il due-volte iridato in MotoGP prosegue nel suo rapporto conflittuale con la Ducati GP25, non riuscendo a trovare feeling con l’anteriore e rimediando distacchi importanti dal suo compagno di squadra, Marc Marquez, e anche dagli altri. Dopo aver accusato 1?5 da Marc nella FP1, le pre-qualifiche hanno visto il 93 svettare, con il piemontese distante 788 millesimi. Differenza, dunque, ancora importante e sensazioni negative per il pilota nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it