MotoGP il futuro di Toprak Razgatlioglu in Yamaha Gino Borsoi fa il punto della situazione

Il futuro di Toprak Razgatlioglu si fa sempre più intrigante: il pilota turco, icona della Superbike, potrebbe approdare nel panorama MotoGP con Yamaha Pramac già nel 2026. Gino Borsoi analizza questa possibile svolta, che potrebbe rivoluzionare il suo percorso e segnare un nuovo capitolo nella sua carriera. Ma cosa riserva davvero il domani per Razgatlioglu? Scopriamolo insieme, perché il suo salto nel top di gamma potrebbe essere imminente.

Quale futuro per Toprak Razgatlioglu? Il nome del pilota turco, figura di riferimento nel Mondiale di Superbike, è stato sovente accostato nelle ultime settimane alla MotoGP. Seconda riportato da alcuni media turchi, Toprak avrebbe raggiunto un accordo con la Yamaha Pramac per il 2026 e l’annuncio ufficiale ci sarà in occasione del fine-settimana del Mugello in top-class, in programma dal 20 al 22 giugno. Razgatlioglu, vincitore del titolo tra le derivate di serie nel 2021 con la casa dei tre diapason, è stato in grado di portare in alto in Superbike anche un marchio importante come BMW. Per questo, le sue qualità di guida sono attualmente riconosciute anche nella classe regina del Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il futuro di Toprak Razgatlioglu in Yamaha. Gino Borsoi fa il punto della situazione

In questa notizia si parla di: Toprak Razgatlioglu Motogp Yamaha

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Nella prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike a Most, Toprak Razgatlioglu ha dominato, mentre Nicolò Bulega ha subito una brutta caduta.

JACK MILLER al centro di rumors di mercato, la sua sella potrebbe finire a Toprak Razgatlioglu: ecco la risposta del pilota australiano. #motogp #jackmiller #toprakrazgatlioglu #primapramacyamaha #yamaha #corsedimoto Partecipa alla discussione

JONATHAN REA commenta il probabile passaggio di Toprak Razgatlioglu dalla SBK alla MotoGP e ricorda i vecchi contatti con Aprilia per il suo salto in top class. #worldsbk #superbike #motogp #jonathanrea #toprakrazgatlioglu #yamaha #aprilia #corsedimo Partecipa alla discussione

Yamaha, Razgatlioglu in MotoGP con Pramac? Borsoi: "Contatti, ma ancora nessuna firma" - "Stiamo parlando, ma non c'è nessun contratto firmato". Così Gino Borsoi, team manager Pramac, a Sky Sport sulla possibilità di vedere Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha del team italiano a part ... Scrive sport.sky.it

Mercato 2026: "Yamaha ha avuto alcuni contatti con Toprak, hanno parlato" - The Japanese manufacturer confirm that two-time WorldSBK Champion Toprak Razgatlioglu is in the running for a seat on the MotoGP grid next year ... Segnala motogp.com

MotoGP, il futuro di Toprak Razgatlioglu in Yamaha. Gino Borsoi fa il punto della situazione - Quale futuro per Toprak Razgatlioglu? Il nome del pilota turco, figura di riferimento nel Mondiale di Superbike, è stato sovente accostato nelle ultime ... Scrive oasport.it

Toprak Razgatlioglu MotoGP Yolunda! - HT Spor #htspor