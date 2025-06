MotoGP Gran Premio Aragon 2025 guida agli orari su Sky e TV8

Sei pronto a vivere l’adrenalina del Gran Premio di Aragon 2025? Dal 6 all’8 giugno, gli appassionati di MotoGP potranno seguire ogni emozionante momento su Sky e TV8. Un evento imperdibile, che promette sfide avvincenti e sorprese mozzafiato sul circuito di Alcaniz. Scopri orari, protagonisti e tutte le curiosità per non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare tappa del mondiale.

Il weekend del 6 e 8 giugno 2025 si apre con uno degli appuntamenti più attesi nel calendario della MotoGP: il Gran Premio di Aragon. Questo evento rappresenta l'ottavo round del campionato mondiale, che ha preso il via a marzo in Thailandia. La competizione si svolge sul circuito Ciudad del Motor de Aragon, situato ad Alcaniz, noto per le sue caratteristiche tecniche e la sua storia recente. caratteristiche del tracciato e curiosità sul circuito di aragon. descrizione e caratteristiche principali. Il tracciato di Aragon, inaugurato nel 2009, si estende per circa cinque chilometri. È composto da 18 curve, che offrono sfide tecniche sia ai piloti che alle moto.

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

MotoGP, GP Aragon: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Motorland in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP di Aragon della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito del Motorland di ... fanpage.it scrive

MotoGP | Gp Aragon Prove Libere 1: Marc Marquez il migliore, Bezzecchi è terzo - MotoGP Gp Aragon Prove Libere 1 – Marc Marquez ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, ottava tappa della MotoGP 2025, in programma al Motorland. Il #93 della ... Secondo msn.com

MotoGP, orari e dove vedere il GP Aragon in Spagna - La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da vivere nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 giugno. Dopo Silverstone si torna ai tradizionali orari europei: ... sport.sky.it scrive

