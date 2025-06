MotoGP fratelli Marquez davanti a tutti nelle pre-qualifiche di Aragon Bagnaia si salva ma non brilla

Nel cuore del MotorLand di Alcañiz, i fratelli Marquez dominano le pre-qualifiche del GP d’Aragon 2025, con Marc che si conferma il più rapido e Bagnaia che, nonostante una salvezza, non brilla come al solito. È una giornata di sfide intense e sorprese, che promettono uno spettacolo emozionante in vista delle qualifiche ufficiali. La battaglia tra campioni è aperta: chi dominerà la gara?

Marc Marquez si conferma in grande spolvero anche di pomeriggio al MotorLand di Alcañiz e realizza il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver fatto il vuoto in FP1, il catalano del team factory Ducati ha dimostrato una netta superiorità in termini di passo, risultando poi il più veloce del lotto anche sul giro secco senza dover montare la seconda gomma soft nuova al posteriore per gli ultimi minuti. Il leader del campionato ha fissato dunque il limite in 1’46?397 al primo vero tentativo di time-attack, resistendo poi fino alla bandiera a scacchi in vetta alla graduatoria (nonostante i miglioramenti degli avversari con il secondo treno di pneumatici) con un margine di 204 millesimi sul fratello Alex, ormai una certezza di questa annata agonistica con la Ducati GP24 del team Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, fratelli Marquez davanti a tutti nelle pre-qualifiche di Aragon. Bagnaia si salva ma non brilla

In questa notizia si parla di: Motogp Marquez Qualifiche Aragon

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

LIVE #MotoGP, #AragonGP 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, #Bagnaia deve rispondere ai #Marquez - Partecipa alla discussione

MotoGP 2025. GP di Spagna ad Aragon. Pre-qualifiche: Marc Marquez domina, poi Alex Marquez. Pecco Bagnaia nei 10 [RISULTATI] - Aggiorna la pagina seguendo le istruzioni o facendo clic sul pulsante "Aggiorna" o "Ricarica" del browser. Al terzo posto Vinales, poi Mir, Acosta e Zarco, cioè KTM e Honda. Bez e Quartararo devono ... Segnala moto.it

Marc Marquez extraterrestre nelle Prequalifiche MotoGP di Aragon: solo il fratello Alex tiene il passo - Marc Marquez domina le sessione di prove della MotoGP che vale come prequalifiche sulla pista del Motorland di Alcaniz: Alex chiude secondo con due decimi ... Da fanpage.it

MotoGP Aragon, Marc Marquez il più veloce nelle prequalifiche. Bagnaia 9° - Lo spagnolo chiude al comando anche la seconda sessione del venerdì. Alle sue spalle si piazza il fratello Alex. Distacchi elevatissimi per gli altri. Fatica la Yamaha che non piazza alcuna moto tra i ... Segnala gazzetta.it