MotoGP Francesco Bagnaia | Anche con la forcella nuova non trovo il feeling giusto

Nonostante l'adozione della nuova forcella, Francesco Bagnaia continua a cercare il feeling perfetto sulla pista di Aragon, affrontando ancora sfide che influiscono sulla sua prestazione. La sua determinazione resta intatta, ma la strada verso la vittoria si fa ancora più complessa. Riuscirà il talento italiano a superare questi ostacoli e risalire in classifica? Il weekend promette ancora molte emozioni e sorprese.

Francesco Bagnaia prosegue nelle sue difficoltà e ha poca voglia di sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati ufficiale confidava di muovere passi in avanti a livello di feeling con la sua GP25 ma, anche se ha montato una forcella anteriore più lunga, ha messo ancora in mostra notevoli problemi in fase di staccata e, soprattutto, nel T2 laddove perde decimi pesanti. Com'è andato il turno pomeridiano? Marc Marquez, dominante ad Aragon, ha centrato il miglior tempo in 1:46.