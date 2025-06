MotoGP Fabio Quartararo | L’elettronica è impazzita con la gomma soft dobbiamo trovare una soluzione

Venerdì complicato per Fabio Quartararo e la Yamaha ad Aragon, tra problemi elettronici e gomme soft impazzite. La sfida di trovare una soluzione si fa sempre più urgente, soprattutto dopo una sessione di pre-qualifiche difficile, che ha visto il francese oltre la top10. Dopo un periodo positivo e la delusione di Silverstone, ora l’obiettivo è risalire la china. "Abbiamo...," conclude Quartararo, determinato a rimettersi in pista e riprendere il cammino verso i vertici.

Venerdì difficile per la Yamaha ed in particolare per Fabio Quartararo, rimasto fuori dalla top10 nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese, reduce da un ottimo periodo di forma e soprattutto dalla grande delusione di Silverstone (con un problema all’abbassatore che lo ha privato della vittoria), ha chiuso addirittura 18° con un distacco di 1.445 da Marc Marquez. “ Abbiamo quasi fatto la pole position a rovescio. È stata molto dura oggi, specialmente quando abbiamo messo la gomma soft non abbiamo capito cosa sia successo con l’elettronica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “L’elettronica è impazzita con la gomma soft, dobbiamo trovare una soluzione”

