MotoGp Aragon Marquez domina il venerdì ma predica calma | Ad Austin ho sbagliato…

In un Aragon infuocato, Marc Marquez si impone con autorità, dominando il venerdì con una prestazione da vero campione. La sua superiorità nelle prime sessioni fa pensare a un weekend ricco di emozioni, anche se l’esperienza insegna a mantenere i piedi per terra. Dopo aver ammesso gli errori ad Austin, lo spagnolo predica calma, pronto a dimostrare che la costanza può fare la differenza in questa avvincente stagione di MotoGP.

Aragon, 6 giugno 2025 – Una superiorità schiacciante, da concretizzare in gara. Marc Marquez si conferma re di Aragon, con un venerdì da dominatore assoluto sia nelle Libere 1 che nelle pre qualifiche. Al mattino, addirittura un margine di un secondo, mentre nella sessione che qualificava i primi dieci tempi alla Q2 non ha avuto bisogno di migliorare il primo time attack. Gli altri, certo, si sono avvicinati, ma restano nel manico dello spagnolo 3-4 decimi di margine in vista della sprint race di sabato e della gara lunga della domenica, terreno fertile per allungare ulteriormente in campionato.

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez ad Aragon. Ben 8 vittorie, compresa la prima in Ducati - Marc Marquez torna ad Aragon, un tracciato che sa di casa per lui. Con 8 vittorie su 13 gare, il pilota spagnolo ha dimostrato di avere un feeling unico con questa pista.

MOTOGP | Dopo aver dominato la prima sessione delle libere sul circuito di Aragon, Marc Marquez é stato il più veloce anche nelle prequalifiche davanti al fratello Alex ed a Vinales. Bagnaia nono.

MOTOGP - Marc e Alex Marquez in vetta nelle FP1 ad Aragon. Puig parla dell'infortunio di Marini, e su Martin conferma: "Interessante, ma è sotto contratto". Cronaca e classifica