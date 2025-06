MotoGP Ai Ogura non idoneo per gareggiare ad Aragon

Ai Ogura non potrà scendere in pista ad Aragon per il GP di MotoGP 2025. La frattura alla testa della tibia, rimediata a Silverstone e trattata con un intervento chirurgico, ha compromesso le sue possibilità di gareggiare. La sua assenza rappresenta una perdita importante per il Team Aprilia Trackhouse e per gli appassionati, che speravano di vederlo in sella. La speranza è che si riprenda al più presto e torni in pista più forte di prima.

Niente da fare per il giapponese Ai Ogura in vista del week end del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Il centauro nipponico del Team Aprilia Trackhouse ha riportato la frattura della testa della tibia durante le prove libere 1 a Silverstone (Gran Bretagna), a causa di una brutta caduta. Un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico. Ci si chiedeva se Ogura sarebbe stato in grado di competere nell’appuntamento in Spagna, in considerazione anche del recupero post operatorio. Ebbene, attraverso una nota ufficiale, la squadra ha reso nota la mancata idoneità. “ Ai Ogura si è sottoposto a un’ulteriore valutazione medica questo pomeriggio con il Dott. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura non idoneo per gareggiare ad Aragon

"La frattura alla tibia non si è saldata a sufficienza per tornare in pista. Come Trackhouse Racing continueremo a supportarlo in questo periodo di riabilitazione"

