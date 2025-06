MotoGP 2025 diretta esclusiva Gran Premio Aragon Sky Sport NOW Sprint LIVE anche TV8

Se sei appassionato di motori, non puoi perderti il grande ritorno del Motomondiale 2025! Sky Sport Now e TV8 trasmetteranno in diretta esclusiva il Gran Premio di Aragon, insieme a sprint live e streaming. Preparati a vivere ogni emozione, dai primi giri alle sfide più adrenaliniche. Resta sintonizzato: il motorsport torna a infiammare i nostri schermi con emozioni uniche e adrenalina pura!

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, il WRC in Italia e l’MXGP. MOTOMONDIALE IN SPAGNA – Il Motomondiale ritorna nella penisola iberica per il Gran Premio di Aragon. Giovedì 5 giugno la conferenza stampa piloti dalle 16, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3.Prima sessione di Moto. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Aragon Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In questa notizia si parla di: Gran Premio Aragon Motogp

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo.

MARC MARQUEZ commenta il caso Jorge Martin-Aprilia che sta scatenando il paddock della MotoGP. #motogp #aragongp #marcmarquez #jorgemartin #ducati #aprilia #corsedimoto Partecipa alla discussione

Torna lo spettacolo della MotoGP: è la settimana dell' #AragonGP Tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in streaming su NOW #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AragonGP Partecipa alla discussione

MotoGP, orari e dove vedere il GP Aragon in Spagna - La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da vivere nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 giugno. Dopo Silverstone si torna ai tradizionali orari europei: ... Come scrive sport.sky.it

MotoGP, scatta il weekend di Aragon. Marc Marquez vuole mette le cose in chiaro, Pecco Bagnaia ci sei? - Si riparte! Nella giornata odierna, infatti, tornerà il scena il Motomondiale. Siamo pronti per vivere l'attesissimo fine settimana del Gran Premio di ... Da oasport.it

MotoGp, si corre in Spagna: il programma del Gp di Aragon e dove vederlo - Inizia domani il weekend della MotoGp ad Aragon. Prima sessione in programma alle 10.40, alle 14.55 tocca alle pre-qualifiche. Sabato 7 giugno le qualifiche dalle 10.45, mentre alle 14.55 si ... Secondo msn.com

MotoGP™ Race Highlights | 2024 #AragonGP