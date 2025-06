Motocross al Circuito di Miravalle | adrenalina e passione nel campionato tosco-umbro 2025

Vogliamo che questa bella, attesissima gara sia anche un’occasione di incontro, passione e condivisione tra appassionati e famiglie. Prepariamoci a vivere un weekend all’insegna dell’adrenalina, delle emozioni e dello spirito di comunità, nel cuore del motocross toscano-umbro 2025. Non mancate all’appuntamento: il circuito di Miravalle vi aspetta per un’esplosione di energia e divertimento!

MONTEVARCHI Un fine settimana con l’adrenalina delle due ruote. Torna il grande motocross al circuito di Miravalle con il quinto round del campionato tosco-umbro 2025 in programma per domenica 8 giugno. Lo spettacolo dei motori non si ridurrà alla sola gara, ma è prevista anche tutta una serie di iniziative collaterali per avvicinare il pubblico a questa disciplina. "Vogliamo che questa bella, attesissima gara sia anche un’occasione di incontro, un’opportunità per stare insieme, uniti dalla stessa passione, come stiamo già facendo per ogni evento ospitato a Miravalle Circuit" fanno sapere dal Moto Club Brilli Peri guidato dal presidente Simone Vanzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net