moto3 rueda vola in fp1 ad aragon pini il primo degli inseguitori foggia in top10

José Antonio Rueda dà spettacolo ad Aragon, dominando FP1 con un tempo che lascia gli avversari a distanza e dimostrando di essere già pronto a conquistare il Gran Premio. Con una prestazione impressionante e un ritmo da applausi, il leader del Mondiale si mette subito in mostra, mentre Foggia si fa spazio tra i top ten. La sfida si fa serrata: chi saprà emergere nella seconda sessione?

José Antonio Rueda mette subito le cose in chiaro e fa il vuoto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto3. Il leader del campionato ha messo in mostra un ritmo impressionante nell'ultimo run del turno, fermando il cronometro in 1'58?014 nel suo miglior giro e rifilando quasi un secondo al primo degli inseguitori. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha inflitto per la precisione un distacco di 925 millesimi al rookie italiano Guido Pini, molto bravo ad inserirsi in piazza d'onore sull'Husqvarna del team Intact GP. Una prestazione abbastanza incoraggiante per il giovane talento toscano, che ha preceduto in FP1 altri top rider della categoria come David Almansa (3° a 1.