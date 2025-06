Moto3 José Antonio Rueda svetta nelle pre-qualifiche ad Aragon Carraro e Lunetta in top-10 caduta per Pini

José Antonio Rueda, leader del Mondiale 2025 di Moto3, ha dominato le prime pre-qualifiche del GP di Aragon, mostrando ancora una volta di essere più forte di tutto e di tutti. In sella alla Red Bull KTM Ajo, il giovane spagnolo ha segnato il miglior tempo nonostante una caduta nelle fasi finali. Con questa prestazione, Rueda lancia un chiaro messaggio: la corsa per il titolo è più aperta che mai.

Più forte di tutto e di tutti. Lo spagnolo José Antonio Rueda, leader del Mondiale 2025 di Moto3, ha ribadito il concetto nel corso delle pre-qualifiche del GP di Aragon (Spagna), ottavo appuntamento del campionato della minima cilindrata. Il centauro iberico, in sella alla Red Bull KTM Ajo, ha firmato la miglior prestazione del turno, nonostante una caduta nelle fasi finali. Rueda ha siglato il crono di 1:57.348 a precedere i connazionali David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e David Almansa ( Leopard Racing), rispettivamente di 0.078 e di 0.223. Una dimostrazione di forza del primatista stagionale, intenzionato a dare un seguito alla serie di vittorie delle ultime uscite e a rafforzare il suo ruolo di primattore nella categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, José Antonio Rueda svetta nelle pre-qualifiche ad Aragon. Carraro e Lunetta in top-10, caduta per Pini

