Moto2 Gonzalez in testa nelle pre-qualifiche di Aragon italiani fuori dai quattordici

domina le pre-qualifiche di Aragon con una prestazione impressionante, assicurandosi la testa della classifica e un vantaggio importante in vista delle qualifiche ufficiali. Con questa performance, Gonzalez si posiziona come uno dei favoriti per conquistare la pole position e avvicinarsi alla vittoria nel prossimo Gran Premio. La sfida si annuncia serrata: chi riuscirà a confermare il proprio talento e a salire sul gradino più alto del podio?

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo la prima sessione di prove libere, con la migliore prestazione fatta segnare da Deniz Öncü, i piloti sono tornati in pista nel circuito spagnolo per ottenere l’accesso al Q2 di domani. Il primo posto nelle pre-qualifiche è stato ottenuto da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Lo spagnolo, leader del campionato, ha siglato il crono di 1:50.548, anticipando il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), che si è fermato a 205 millesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Gonzalez in testa nelle pre-qualifiche di Aragon, italiani fuori dai quattordici

