moto2 deniz oncu svetta in fp1 ad aragon davanti a gonzalez e alonso azzurri nelle retrovie

Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, il talento di Deniz Oncu brilla conquistando il miglior tempo e puntando in alto. Con un contesto di grande equilibrio tra i protagonisti della Moto2, le aspettative sono alte per un weekend ricco di emozioni al MotorLand di Alcañiz. La battaglia è apertissima: chi saprà dominare nelle qualifiche e portare a casa la vittoria? Restate sintonizzati, perché lo spettacolo è appena iniziato.

Grande equilibrio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Aragon 2025, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il miglior tempo è stato realizzato un po' a sorpresa in 1'51?356 da Deniz Oncu, che si candida dunque ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend al MotorLand di Alcañiz. Il turco del team Red Bull KTM Ajo ha preceduto di soli 29 millesimi il leader del campionato Manuel Gonzalez, che ha destato una buona impressione confermandosi uno dei grandi favoriti per la vittoria di tappa, mentre il rookie colombiano David Alonso si è attestato in terza posizione a 39 millesimi dalla testa dimostrando subito un ottimo feeling con la pista iberica.