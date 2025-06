Moto e scooter ancora segno meno nel mercato ma con perdite ridotte Ecco i modelli più venduti dall’inizio dell’anno

Il mercato delle due ruote in Italia continua a mostrare segni di rallentamento, con un calo complessivo del 2% nelle immatricolazioni di maggio, ma con segnali di recupero rispetto ai mesi precedenti. Gli scooter si confermano i protagonisti, trainando la ripresa del settore. Ecco i modelli più venduti dall'inizio dell’anno, pronti a conquistare anche i mesi a venire.

Nuovo segno meno per il mercato delle due ruote in Italia. I dati sulle immatricolazioni di maggio diffusi da Confindustria Ancma evidenziano un complessivo – 2% sullo stesso mese dell’anno precedente. Trainati anche dall’andamento positivo degli scooter, i numeri descrivono tuttavia un graduale recupero del settore dopo l’affanno dei primi mesi del 2025. Il quinto mese dell’anno riduce quindi il divario rispetto al 2024 chiudendo a -2,03% (il passivo era di – 5,22 ad aprile) e 44.704 veicoli messi in strada. La ripresa è trainata, come anticipato, dal segmento degli scooter che incassano un buon +9,44%, pari a 25. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Moto e scooter, ancora segno meno nel mercato (ma con perdite ridotte). Ecco i modelli più venduti dall’inizio dell’anno

