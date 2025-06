Mosca missili su Kiev e replica a Trump | ' Lite tra bimbi? Per noi è guerra esistenziale' |Mattarella e Leone XIV incontro in Vaticano

In un clima di tensione crescente, Mosca risponde con missili a Kiev, mentre tra le schermaglie diplomatiche e le crisi internazionali, si prospetta un quadro di instabilità globale. La replica di Trump e le recenti tensioni tra Russia e Ucraina evidenziano come le guerre non siano più solo conflitti tra nazioni, ma vere e proprie sfide esistenziali per il nostro futuro. È un momento cruciale che richiede attenzione e riflessione.

Nella sola capitale, il bilancio dell'attacco, lanciato dopo l'operazione speciale dell'intelligence ucraina contro i bombardieri strategici russi cinque giorni fa, è di almeno 4 morti e 20 feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca, missili su Kiev e replica a Trump: 'Lite tra bimbi? Per noi è guerra esistenziale' |Mattarella e Leone XIV, incontro in Vaticano

Missili da crociera lanciati da droni. Ecco il Banderol, la nuova arma di Mosca - Nel conflitto in Ucraina, le forze armate russe hanno introdotto il missile da crociera S8000 "Banderol", lanciato da droni.

L’Ucraina attacca altri due aeroporti in Russia. Zelesnky: “Chi prolunga la guerra è complice”. Ondata di droni e missili di Mosca - L'attacco nella notte. A Ternopil centrato un impianto industriale: dalla struttura si è sollevata una nube di sostanze potenzialmente tossiche. Le autorità invitano a restare in casa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Kiev, Mosca ha lanciato nella notte 407 droni e 44 missili - La Russia ha lanciato nella notte un attacco congiunto contro l'Ucraina lanciando 407 droni e circa 44 missili. (ANSA) ... Segnala ansa.it

Mosca, colpiti target militari in rappresaglia ai raid - Droni russi su Kiev provocano quattro morti e 20 feriti. Zelensky: 'Chi dà alla guerra più tempo è complice di Putin' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Watch | Russian Missile Fragment Falls On Kyiv Streets