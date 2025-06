Mosca ' lite tra bimbi? Per noi conflitto esistenziale

In un mondo sempre più complesso, le parole di leader mondiali rivelano come i conflitti tra nazioni vengano spesso ridotti a battibecchi di periferia. Per la Russia, la disputa con l’Ucraina rappresenta una questione esistenziale, cruciale per il futuro del paese e dei suoi cittadini. La tensione cresce, mentre le parole di Trump vengono interpretate come un’umoristica metafora o un’intenzione più profonda? La risposta si trova nel cuore di questo fragile equilibrio geopolitico.

"Per noi questa è una questione esistenziale, è una questione dei nostri interessi nazionali, una questione della nostra sicurezza, del nostro futuro e del futuro dei nostri figli, il futuro del nostro Paese". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha reagito alle parole sul conflitto del presidente americano Donald Trump, che ieri aveva paragonato Russia e Ucraina a due "ragazzini che litigano al parco". Lo riferisce l'agenzia Interfax. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, 'lite tra bimbi? Per noi conflitto esistenziale

