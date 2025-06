Mosca ha guadagnato 883 miliardi di euro dall’export di combustibili fossili | 209 miliardi arrivano da Stati Ue

Mentre Mosca ha guadagnato 883 miliardi di euro dall'export di combustibili fossili, di cui 209 miliardi provenienti dall'UE, l'Unione promette di spezzare questa dipendenza entro il 2027. Tuttavia, secondo il think tank Ember, le importazioni di gas russo sono aumentate del 18% nel 2024, trainate da Italia, Repubblica Ceca e Francia, nonostante la domanda rimanga stabile. Con questi numeri, il percorso verso l'indipendenza energetica si dimostra più complesso di quanto si pensi.

L’Unione promette di eliminare totalmente le importazioni energetiche dalla Russia entro il 2027. Secondo un’analisi del think tank energetico Ember, però, le importazioni di gas russo in Ue sono aumentate del 18% nel 2024: “L’aumento è stato trainato dall’aumento delle importazioni in Italia, Repubblica Ceca e Francia”. Inoltre, “l’aumento delle importazioni di gas russo si è verificato nonostante la domanda non sia cresciuta nel 2024”. E con il mercato energetico globale compromesso dagli scismi finanziari causati dal conflitto russo-ucraino, i prezzi del gas in Ue, dopo anni di volatilità, nel 2024 sono aumentati del 59%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it