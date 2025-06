Mosca colpiti target militari in rappresaglia ai raid

In un'azione decisa, Mosca risponde con forza agli attacchi ucraini, colpendo obiettivi militari in una rappresaglia che segna un'altra escalation nel conflitto. Il ministero della Difesa russo annuncia con fermezza che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, sottolineando la determinazione di Mosca di difendere i propri interessi in un momento di alta tensione. La situazione si fa sempre più complessa e incerta, lasciando aperto il futuro del conflitto.

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che il "massiccio attacco" compiuto sull'Ucraina la scorsa notte con missili e droni ha preso di mira obiettivi militari in risposta agli "attacchi terroristici" ucraini dei giorni scorsi. "Tutti gli obiettivi sono stati colpiti", aggiunge il ministero sul suo canale Telegram.

