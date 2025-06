Morto improvvisamente a 45 anni | Cisternino raccolta fondi per rimpatriare la salma del lavoratore di un ristorante Iniziativa della titolare del locale che parla di Nezam caro collaboratore uomo leale Era arrivato dal Bangladesh

La tragica scomparsa di Nezam, un uomo leale e stimato collaboratore del ristorante di Cisternino, ha lasciato la comunità senza parole. Arrivato dal Bangladesh con sogni di un futuro migliore, il suo cuore si è fermato improvvisamente a 45 anni, portando via anche il desiderio di rivedere la famiglia. Per onorare la sua memoria e restituirgli l'ultima dignità, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. Un gesto di solidarietà che unisce il cuore di tutti.

Di seguito un comunicato diffuso da GoFundMe: Nezam aveva 45 anni e un sogno: portare in Italia la moglie e i suoi due bimbi per un futuro migliore. Lo scorso 2 giugno però il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere. Erika Zizzi, del ristorante di Cisternino, nel brindisino, in cui l'uomo lavorava da 5 anni, ha lanciato una raccolta su GoFundMe per riportare la salma in Bangladesh, dai suoi familiari. "Con immenso dolore – scrive – vi chiedo un gesto di umanità e solidarietà. Il mio caro collaboratore, un uomo leale, un lavoratore instancabile e soprattutto un padre amorevole, ci ha lasciati improvvisamente".

