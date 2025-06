morto gianfranco butinar l attore e imitatore aveva 51 anni

È un giorno triste per il mondo dello spettacolo italiano: è scomparso improvvisamente Gianfranco Butinar, stimato attore, comico e imitatore di soli 51 anni. La sua morte, causata da un infarto, ha lasciato sgomenti colleghi e fan. Ricordato con affetto da Rete Oro e dalla community televisiva, Butinar ha sempre portato sorriso e allegria ovunque si trovasse. La sua perdita ci ricorda quanto si possa essere preziosi e fragili allo stesso tempo.

Roma, 6 giugno 2025 – Morto all'improvviso l'attore, comico e imitatore Gianfranco Butinar. A darne notizia l'emittente Rete Oro con cui il 51enne collaborava da anni. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato colpito da infarto. "Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto – scrive ‘Sport In Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti’ sulla sua pagina Facebook –. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia”. Celebre in rete soprattutto per le sue imitazioni di Francesco Totti, Franco Califano, Luciano Spalletti, Butinar aveva in repertorio più di cento voci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net