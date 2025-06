Morto dopo il taser indagati per omicidio i tre autori del pestaggio che avrebbe causato il decesso

Un dramma che scuote la comunità, con tre autori del pestaggio ora indagati per omicidio dopo il decesso di una vittima colpita da taser. Secondo il pm Gennaro Varone, alla base del tragico episodio ci sarebbero fatti di droga, alimentando un clima di tensione e violenza. Le perquisizioni nelle case e nell’officina coinvolta puntano a fare luce su un intreccio oscuro di conflitti e illegalità, mentre la giustizia si prepara a chiarire ogni dettaglio.

Per il pm Gennaro Varone, alla base c’era un conflitto legato a “fatti di droga”. Perquisite case e officina. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morto dopo il taser, indagati per omicidio i tre autori del pestaggio che avrebbe causato il decesso

In questa notizia si parla di: Morto Taser Indagati Omicidio

Pescara, Riccardo Zappone, 30 anni, morto dopo l’uso del taser. Quanto è sicuro l’uso di armi «a impulsi elettrici»? - A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo l'uso del taser da parte della polizia, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle armi a impulsi elettrici.

Morto a Pescara dopo il taser, "colpito con un bastone durante la rissa". Tre gli indagati. Si procede anche contro ignoti per omicidio colposo. #ANSA Partecipa alla discussione

Riccardo Zappone, il 30enne morto ieri a Pescara dopo un intervento della polizia con il taser, durante la rissa con i tre indagati è stato "percosso con violenza, anche mediante uso di un bastone di legno, sino a subire ferite sanguinanti". E' quanto sostiene l Partecipa alla discussione

Morto dopo il taser, indagati per omicidio i tre autori del pestaggio che avrebbe causato il decesso - Da lesioni volontarie a omicidio. Si complica la posizione dei fratelli Angelo e Paolo De Luca e del genero di uno dei due, Daniele Giorgini, tutti indagati per la morte di Riccardo Zappone, il ... Secondo repubblica.it

Trentenne morto dopo una rissa. Il medico legale: non è stato il taser - Non è morto per il taser, ma per le conseguenze di un trauma al torace. L’autopsia chiarisce le cause del decesso di Riccardo Zappone (foto), il 30enne deceduto martedì mattina a Pescara, dopo una ris ... Si legge su quotidiano.net

Pescara, 30enne morto dopo intervento con un taser: tre indagati per la rissa - Tre persone, che avrebbero preso parte alla rissa in cui è rimasto coinvolto Riccardo Zappone, il 30enne morto ieri a Pescara a seguito di un intervento con il taser da parte della polizia, sono attua ... Si legge su tg24.sky.it

Pescara - Trentenne morto: tre indagati per rissa, nessun ruolo del taser