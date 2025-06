Morto a 51 anni Gianfranco Butinar Chi era il re delle imitazioni che impersonò Franco Califano

Gianfranco Butinar, il talento romano noto come il re delle imitazioni, ha lasciato tutti sgomenti con la sua scomparsa improvvisa all’età di 51 anni. Amato per le sue performance che hanno reso celebri personaggi del calcio, della musica e della politica, la sua verve rimarrà indelebile nel cuore di molti. La notizia ha fatto il giro dei social, suscitando un forte cordoglio. Giovedì sera, il mondo dello spettacolo piange un’artista unico e inimitabile.

È morto di infarto all’età di 51 anni Gianfranco Butinar, comico e attore romano. Conosciuto dai più per le sue imitazioni, ha impersonato tanti personaggi che appartengono al mondo del calcio, a quello della musica, della politica e dello spettacolo. A dare la notizia della morte sui social è stata la pagina Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti. Il malore, il cordoglio, i funerali. Secondo le prime informazioni, giovedì sera il 51enne sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie. «Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. 🔗 Leggi su Open.online

