Morti sul lavoro | le Marche sono in zona bianca in totale controtendenza con il dato nazionale

Mentre il paese affronta un preoccupante aumento di decessi sul lavoro, le Marche si distinguono per una tendenza positiva, rimanendo in zona bianca con soli quattro incidenti mortali nel primo quadrimestre del 2025. Un dato che fa sperare in un miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche se episodi tragici come quelli registrati ad Ascoli Piceno ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione e nella cultura della sicurezza sul lavoro.

