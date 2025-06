Morti sul lavoro la provincia di Foggia al 42esimo posto

La provincia di Foggia si colloca al 42° posto nella classifica delle zone con il minor rischio di morti sul lavoro, secondo le ultime statistiche di aprile dell’Osservatorio Sicurezza di Vega Engineering. Un risultato che invita a riflettere sull’importanza di continue politiche di prevenzione e sicurezza per tutelare i lavoratori e migliorare ulteriormente questa posizione. La strada verso ambienti di lavoro più sicuri è ancora lunga, ma ogni passo conta.

La provincia di Foggia è al 42esimo posto nella graduatoria, aggiornata al mese di aprile, stilata in base all'indice di incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. Le ultime statistiche sono elaborate dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering a partire dai dati.

