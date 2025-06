Morta per salvarsi dal rogo a Milano il compagno fermato | Per rabbia ho gettato una sigaretta sul tappeto

Una tragedia sfiorata a Milano, dove una donna ha perso la vita nel tentativo di salvarsi da un incendio. Il compagno, fermato e sotto indagine, avrebbe ammesso di aver gettato una sigaretta sul tappeto per rabbia, ma le prove della Procura suggeriscono un piano premeditato, con sostanze acceleranti che indicano un atto deliberato e non impulsivo. Una vicenda che solleva domande inquietanti sulla verità dietro questa drammatica scena.

Per la Procura, che non crede alla versione fornita, l'uomo avrebbe appiccato volontariamente il fuoco. L'individuazione "di sostanze acceleranti, induce a ritenere che si tratti di un'azione caratterizzata da un minimo di pianificazione e non frutto di un'azione d'impeto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta per salvarsi dal rogo a Milano, il compagno fermato: "Per rabbia ho gettato una sigaretta sul tappeto"

Incendio in un palazzo di Milano, donna muore cercando di salvarsi. Un vicino: Scena incredibile