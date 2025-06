Morta a Milano fermato il convivente

Una tragedia scuote Milano: la 48enne muore in un incendio doloso e il suo convivente viene fermato. L'uomo, che si è lanciato dal quarto piano tentando di salvarsi, è ora al centro di un lungo interrogatorio senza ancora confessioni ufficiali. Le prove raccolte, tra testimonianze e video, puntano contro di lui, alimentando il sospetto di un coinvolgimento più serio nella vicenda. La verità emerge lentamente, mentre si aspetta che giustizia faccia il suo corso.

7.00 E' stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della 48enne morta a Milano lanciandosi da un appartamento al 4° piano di viale Abruzzi, mentre tentava di salvarsi dalle fiamme. Un lungo interrogatorio per lui, ma nessuna confessione. L'uomo avrebbe detto di aver provocato involontariamente l'incendio. Contro di lui ci sarebbero testimonianze, video e il fatto che la porta di casa -di cui la coppia aveva una sola chiave- fosse chiusa dal l'esterno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Morta Milano Fermato Convivente

Detenuto si suicida dal Duomo di Milano. La collega trovata morta in un laghetto - Ieri si è consumata una tragica vicenda a Milano, dove un detenuto si è tolto la vita lanciandosi dalla terrazza del Duomo.

Sueli morta intrappolata nel rogo a Milano, fermato il compagno. Le incongruenze di Michael e le due versioni sulla porta chiusa a chiave - Dramma in viale Abruzzi, il 45enne brasiliano è stato sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato e incendio doloso. L’uomo non ha confessato. La verità nella telec ... Secondo msn.com

Morta per salvarsi dall'incendio, il compagno fermato per omicidio - È stato fermato per omicidio volontario aggravato e incendio doloso il compagno della donna di 48 anni che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dall'appartamento al quarto piano di Viale Abru ... Lo riporta msn.com

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una. Da ilmessaggero.it

Milano, uccisa a coltellate una 19enne. Fermato un tranviere