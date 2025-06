Morirono nell' incendio della petroliera Luisa nel Golfo Persico | 60 anni dopo ricordati i marinai palermitani

Sei decenni dopo quella drammatica notte nel Golfo Persico, il ricordo dei marinai che persero la vita sulla petroliera Luisa rivive con commozione e gratitudine. Tra loro anche coraggiosi palermitani, simbolo di valore e dedizione. Alla cerimonia ha partecipato una comunità unita nel ricordo di chi ha scritto, con il proprio sacrificio, una pagina di storia. Con questo gesto, si rinnova l’importanza di non dimenticare mai il passato e i suoi eroi.

Commemorati i 28 marinai che persero la vita nel disastro della petroliera Luisa, che fu devastata da un incendio il 5 giugno del 1965 nel Golfo Persico: tra le vittime c'erano anche diversi siciliani e palermitani, alcuni di Sferracavallo e un giovane di Isola delle Femmine.

In questa notizia si parla di: Incendio Petroliera Luisa Golfo

