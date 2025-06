Morì per un neo asportato ma era una balla La sentenza scagiona due medici

Una vicenda che scuote la comunità medica e mette in discussione le credenze pseudoscientifiche. Roberta Repetto, vittima di un melanoma mai adeguatamente curato, viene scagionata da due medici accusati ingiustamente, mentre i giudici di Milamo sfidano la versione della procura di Genova, svelando il ruolo di un sedicente "santone". Una storia di verità, inganni e la lotta per una corretta informazione in campo sanitario.

Roberta Repetto vittima di un melanoma mai curato per le sue credenze ascientifiche. I giudici di Milamo sbugiardano la procura di Genova che aveva dato la colpa a un'operazione chirurgica, facendo infuriare la comunità scientifica. Il ruolo del "santone".

