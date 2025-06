Monza | Pedro Obiang arriva dal Sassuolo Kyriakopoulos torna in Grecia

Il mercato del Monza si infiamma: dopo aver salutato Kyriakopoulos, i biancorossi annunciano l’arrivo di Pedro Obiang dal Sassuolo, un colpo a parametro zero che rafforza il centrocampo. Con il nome dell’allenatore ancora in fase di definizione, la società si concentra sull’obiettivo di rinforzare la squadra. Un’estate ricca di novità che promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi. La prossima stagione si fa sempre più interessante!

Se da un lato il nome del nuovo allenatore (Paolo Bianco del Frosinone è sempre in pole, ma la situazione va ancora sbloccata) non è sicuro al cento per cento, dall'altro il mercato dei giocatori in casa Monza prosegue a ritmo serrato. I biancorossi hanno messo a segno anche il colpo Pedro Obiang, che arriva a parametro zero dal Sassuolo neopromosso in Serie A. Il centrocampista ha già sostenuto le visite mediche e si è accordato con i brianzoli per un anno con opzione per un'ulteriore stagione. Obiang è di fatto il terzo acquisto estivo dei brianzoli, dopo il giovane Jacopo Sardo, classe 2005, e Keità Balde (prolungamento del contratto).

