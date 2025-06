Monza apre il Punto Arcobaleno | uno staff e uno sportello contro tutte le discriminazioni

Monza dà un passo coraggioso verso l’inclusione con l’apertura del Punto Arcobaleno al Centro civico Liberthub. Questo spazio, un vero e proprio presidio di ascolto e sostegno, offre un rifugio sicuro per tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT+ che desiderano essere comprese e supportate. Uno sportello gratuito che si inserisce in una rete di impegno contro ogni forma di discriminazione, perché insieme possiamo costruire una società più giusta e aperta.

Monza – Da ieri, al Centro civico Liberthub, batte più forte un arcobaleno. È stato inaugurato il Punto Arcobaleno, un presidio di ascolto e di accoglienza dedicato a tutte le persone che si identificano nella comunità Lgbt+ e che cercano un luogo sicuro dove essere ascoltate, comprese, sostenute. Uno sportello gratuito pensato per contrastare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nato da una rete che unisce istituzioni e associazioni locali, con il sostegno e la collaborazione del dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza apre il Punto Arcobaleno: uno staff e uno sportello contro tutte le discriminazioni

In questa notizia si parla di: Arcobaleno Monza Punto Sportello

A Monza apre il Punto Arcobaleno: stop alle barriere e spazio all'integrazione - A Monza, il 4 giugno alle 18, verrà inaugurato il Punto Arcobaleno, un nuovo sportello dedicato alla lotta contro la discriminazione.

Inaugurato in Brianza il Punto Arcobaleno, un punto di riferimento per la comunità LGBT+ - Da ieri Monza e la Brianza hanno un nuovo spazio dedicato all'inclusione e al supporto in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Pun ... Segnala primamonza.it

Punto Arcobaleno: da oggi il servizio attivo al Centro Civico Libertà - Inaugurazione per il primo punto Arcobaleno della città. Lo sportello è stato aperto nei locali del centro civico Libertà e promette di diventare un punto di riferimento per tutta la comunità Lgbtqia+ ... Segnala mbnews.it

A Desio apre lo sportello di “Brianza Oltre l’Arcobaleno“ - Ha aperto ieri lo sportello informativo proposto dall’Associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps ... Kink ) e con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento a coloro che cercano ... Si legge su ilgiorno.it

3 - Desio, uno sportello d'ascolto arcobaleno