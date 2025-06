Monza accusato di violenza sessuale su un compagno di cella | chiesti 13 anni di carcere per un 37enne

Una vicenda scioccante scuote Monza: la Procura ha chiesto 13 anni di carcere per K.S., un tunisino di 37 anni, accusato di aver commesso una violenza sessuale crudele nel carcere locale. La denuncia racconta di minacce con forbicine e lamette, lasciando sconcertati gli ambienti giudiziari e sociali. La sentenza si attende ora come un monito forte contro le violenze di ogni genere all’interno delle carceri italiane, ribadendo l’importanza di tutela e rispetto dei diritti umani.

Monza, 6 Giugno 2025 - La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 13 anni di reclusione per un tunisino 37enne, K.S., imputato di violenza sessuale in un processo al Tribunale di Monza per avere violentato il compagno di cella all'interno del carcere monzese brandendo una forbicina e minacciando di tagliargli la gola con una lametta. Presunta vittima un 35enne di nazionalitĂ romena, che dopo i fatti era stato nuovamente arrestato in Svizzera finendo in una casa circondariale elvetica da cui però ora è uscito. L'uomo si è costituito parte civile al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, accusato di violenza sessuale su un compagno di cella: chiesti 13 anni di carcere per un 37enne

