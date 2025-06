Monticelli Brusati | Festa dell' Oratorio

Preparatevi a vivere un’indimenticabile celebrazione di comunità! L’Oratorio San Giovanni Bosco di Monticelli Brusati invita grandi e piccini a quattro giorni di festa, tra sport, teatro, musica, preghiera e momenti conviviali, dal 5 al 8 giugno. Un’occasione perfetta per rafforzare i legami e condividere emozioni in un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Non mancate: la festa sta per cominciare!

Anche quest'anno l'Oratorio San Giovanni Bosco di Monticelli Brusati invita tutta la comunità a vivere insieme quattro giorni di festa, tra sport, teatro, musica, preghiera e momenti conviviali per tutte le età. Si inizia giovedì 5 giugno alle ore 19.00 con la Santa Messa in oratorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Monticelli Brusati: Festa dell'Oratorio

In questa notizia si parla di: Oratorio Monticelli Brusati Festa

“Dedicato A te”, quattro giorni di festa a Monticelli Brusati - Monticelli Brusati. L’associazione Dedicato A te organizza una grande festa dal 14 al 17 luglio nella zona apposita di via IV Novembre a Monticelli Brusati. Musica live, spettacoli per bambini ... Riporta quibrescia.it

Grande festa dal 14 al 17 luglio a Monticelli Brusati - I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e ... Lo riporta welfarenetwork.it

FINALE MEMORIAL 2022 - Monticelli Brusati