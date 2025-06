Montevergine si attiva il sistema di sicurezza | stop alla Funicolare

Montevergine si ferma: il sistema di sicurezza si è attivato e la funicolare è stata temporaneamente sospesa. AIR Campania ha prontamente aggiornato sulla situazione, sottolineando l’importanza delle misure di sicurezza adottate per garantire la tutela di tutti i passeggeri. Dopo l’arresto della marcia odierno, sono stati avviati controlli approfonditi per ripristinare al più presto il servizio. La sicurezza resta la priorità assoluta, e gli utenti saranno informati sugli sviluppi.

AIR Campania informa che, nella mattinata di oggi si è verificato un episodio che ha comportato l'attivazione automatica del sistema di sicurezza della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio. A seguito dell'arresto della marcia verificatosi oggi, tutti i passeggeri presenti a bordo sono stati riportati a valle in pochi minuti e in piena sicurezza. L'incolumità e la tutela dei viaggiatori sono state garantite in ogni momento.

