Moniga del Garda | Garda Gin Festival

Preparati a vivere un weekend indimenticabile nel cuore del Lago di Garda! Il 7 e 8 giugno, Moniga del Garda si trasforma nel palcoscenico del Garda Gin Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei distillati locali e della buona compagnia. Tra gustosi gin tonic, delizie culinarie e musica coinvolgente, scoprirai l’essenza autentica del territorio e la passione dei produttori. Un’esperienza da non perdere in una location da sogno...

Il 7 e 8 Giugno a Moniga torna il Festival dei Gin del Lago di Garda, due giornate dedicate ai distillati locali e a chi li produce, per tutti gli appassionati di gin e non solo! Gin tonic, cibo e musica per tutta la serata saranno i protagonisti di un'esperienza unica in una location magica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Moniga del Garda: Garda Gin Festival

In questa notizia si parla di: Garda Moniga Festival Location

Perché le guerre? Serata di studio e approfondimento a Moniga del Garda - Partecipa alle serate di studio e approfondimento a Moniga del Garda per comprendere meglio le crisi più attuali e vicine a noi, come le guerre di Gaza e in Ucraina, ma anche i conflitti in Sudan, Etiopia, Myanmar e Yemen.

Al castello di Moniga arriva il Festival dei Gin del Garda - Tra sabato 7 e domenica 8 giugno ci si potrà immergere nel mondo dei distillati artigianali attraverso degustazioni, racconti e mixology d’autore ... Come scrive giornaledibrescia.it

Moniga ospita il Garda Gin Festival: degustazioni e cultura - Moniga del Garda si prepara ad accogliere la terza edizione del Garda Gin Festival, un evento dedicato alla promozione e valorizzazione dei gin artigianali locali. Il festival si terrà sabato 8 e ... Lo riporta gardanotizie.it

Garda Cinema: annunciate le date del nuovo festival ospitato sulle rive del lago - Due saranno le location principali del festival: la Sala Congressi di Garda, dotata di tecnologie di proiezione all'avanguardia, che ospiterà i film del concorso, mentre le serate di gala ... Scrive movieplayer.it

Fuochi d’artificio 2 agosto 2024 Moniga del Garda