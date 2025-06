Monica Bellucci nel cast del thriller 7 Dogs diretto dai registi di Bad Boys ecco il trailer

Preparati a un’esplosione di suspense e talento con il nuovo thriller “7 Dogs”, diretto dai registi di “Bad Boys”. Tra il cast internazionale spicca Monica Bellucci, pronta a sorprendere ancora una volta. Il teaser trailer appena rilasciato accende l’attesa per questa avventura intensa e coinvolgente. Scopri tutti i dettagli e lasciati catturare da questa promettente produzione che promette emozioni forti e grandi nomi del cinema.

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah sono tornati alla regia con il thriller 7 Dogs, di cui è stato condiviso il teaser trailer svelando anche il cast internazionale. Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi di Bad Boys, sono tornati dietro la macchina da presa in occasione di 7 Dogs, un nuovo thriller di cui è stato condiviso il teaser trailer. Il video condiviso online svela inoltre la presenza di Monica Bellucci nel cast del progetto girato in Arabia Saudita. Cosa racconterà 7 Dogs I protagonisti di 7 Dogs sono Karim Abdel Aziz (The Blue Elephant) e Ahmed Ezz (The Cell). Al centro della trama ci sono un agente dell'Interpol e un membro del gruppo criminale chiamato 7 Dogs, costretti a stringere un'improbabile alleanza per fermare il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monica Bellucci nel cast del thriller 7 Dogs, diretto dai registi di Bad Boys, ecco il trailer

