Monfalcone spazi della chiesa ai musulmani | è polemica

''L'Italia sta arretrando continuamente ed è un grave errore, bisognerebbe riportare le persone nelle chiese anziché cedere spazi all'Islam''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Monfalcone, spazi della chiesa ai musulmani: è polemica

Spazi chiesa per musulmani a Monfalcone, ma è polemica - Rimasti senza spazi per la preghiera collettiva, i fedeli musulmani, in occasione della Festa del sacrificio, sono stati ospitati nei campi sportivi delle parrocchie di Staranzano e Monfalcone, in pro ... Secondo msn.com

Fedeli musulmani pregano in campi sportivi a staranzano e monfalcone: tensioni con europarlamentare leghista - Durante la Festa del sacrificio, circa quattromila fedeli musulmani hanno pregato nei campi sportivi di Staranzano e Monfalcone, suscitando critiche politiche e tensioni interculturali nella provincia ... Da gaeta.it

"Allah Akbar". E gli islamici in preghiera al santuario coprono una statua di Gesù con un telo - I fatti si sono verificati in occasione della Festa del sacrificio a Monfalcone. L'ex sindaca Cisint: "Serve una regolamentazione seria del culto islamico" ... Come scrive msn.com

