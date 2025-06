Monfalcone la resa della Chiesa | campi sportivi parrocchiali trasformati in moschee a cielo aperto

A Monfalcone e Staranzano, il tradizionale rispetto per le nostre radici si sta polverizzando. Campi sportivi parrocchiali trasformati in moschee a cielo aperto segnano una fase inquietante di progressivo arretramento culturale e identitario. La Festa del Sacrificio islamica diventa simbolo di una realtà che rischia di sovvertire i valori su cui si fonda il nostro Paese. È ora di riflettere e difendere con fermezza ciò che ci rende italiani.

A Monfalcone e Staranzano, in provincia di Gorizia, la Festa del Sacrificio islamica si è trasformata nell'ennesima dimostrazione di quanto l'Italia stia arretrando sul piano identitario e culturale. Non bastava la chiusura imposta – con fatica – ai luoghi di culto islamico irregolari grazie alle battaglie condotte dall'europarlamentare leghista ed ex sindaca di Monfalcone, Anna

