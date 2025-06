mondolfo il presidio di guardia medica coperto in pieno

Ottima notizia per i cittadini di Mondolfo, Marotta, San Costanzo e Monte Porzio: il presidio di guardia medica sarà completamente operativo questo giugno, garantendo un’assistenza sanitaria senza interruzioni a quasi 22mila persone. Con tutti i 40 turni coperti, tra diurni e notturni, si rafforza la sicurezza e la qualità delle cure nel territorio. Un passo importante verso una sanità più vicina e affidabile per tutta la comunità.

🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it