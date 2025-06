Mondo dello sport e della scuola in lacrime | è morto lo storico insegnante e veterano dell' atletica

Il mondo dello sport e della scuola piange la scomparsa di Stanislao Zanelli, una figura fondamentale che ha ispirato generazioni di studenti e atleti a Lugo. La sua passione, dedizione e impegno rimarranno indelebili nel cuore di tutta la comunità. Per il suo contributo straordinario, il suo ricordo continuerà ad essere un esempio di vitalità e spirito sportivo, un patrimonio che non si spegnerà mai.

Non solo lo sport e la scuola, anche l'Amministrazione comunale di Lugo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Stanislao Zanelli, storico docente di educazione motoria del liceo di Lugo e veterano dell'atletica leggera, venuto a mancare nella mattinata di oggi, venerdì 6 giugno. Per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it