Mondiali | Giordania qualificata per la prima volta nella sua storia

Un traguardo storico per la Giordania, che conquista la sua prima qualificazione ai Mondiali di calcio, sorprendendo il mondo con una prestazione eccezionale. Dopo aver superato l'Uzbekistan, gli uomini di Ali hanno sigillato il loro successo con una convincente vittoria 3-0, grazie a una tripletta spettacolare. È l'inizio di una nuova era per il calcio giordano, che ora guarda con speranza al futuro tra le grandi competizioni internazionali.

LA GIORDANIA È LA NONA SQUADRA QUALIFICATA AI MONDIALI 2026! PRIMA VOLTA NELLA LORO STORIA. SI UNISCE ANCHE LA COREA DEL SUD. ? ? 10/48 #WorldCup2026 Partecipa alla discussione

Uzbekistan e Giordania nella storia: prima qualificazione al Mondiale. Passa anche la Sud Corea - Dopo la sfida senza gol esultano Shomurodov e compagni: la nazionale di Kapadze raggiunge il traguardo con una giornata d’anticipo ... Scrive gazzetta.it