Mondiali disastro Italia in Norvegia | azzurri demoliti 3-0 Qualificazione in salita

rimane ora in una posizione difficile, costretta a rincorrere nelle prossime sfide per migliorare il suo cammino verso il Qatar. La debacle in Norvegia ha acceso i timori di un percorso complicato e di una vera e propria corsa contro il tempo per conquistare la qualificazione. La nazionale azzurra dovrà reagire subito, dimostrando carattere e determinazione per risollevare le sorti di questa campagna mondiale.

Oslo, 6 giugno 2025 - Le Qualificazioni Mondiali sono appena iniziate e la strada dell'Italia è già in salita e prospetta nuovamente lo spettro degli spareggi. A Oslo l' Italia viene demolita dai tre assoli norvegesi suonati nel primo tempo per un 3-0 finale che lascia poco spazio alle interpretazioni. Sorloth, Nusa e Haaland schiantano Luciano Spalletti e i suoi ragazzi, mai pervenuti nella sfida in Scandinavia. Con questo ko l'Italia rimane così a zero punti, mentre la Norvegia a quota 9 vanta già una differenza reti di +10 e contempla un ritorno al Mondiale atteso dal 1998, quando furono eliminati agli ottavi proprio dagli Azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali, disastro Italia in Norvegia: azzurri demoliti 3-0. Qualificazione in salita

